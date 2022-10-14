Запорожская АЭС стала работать по российским стандартам | 360°

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Общество
15 октября 2022, 16:52
Пожарные ликвидировали пожар на белгородской нефтебазе
Деньги
15 октября 2022, 16:49
Россиян предупредили о рассылающих письма ЦБ мошенниках
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Спецоперация
15 октября 2022, 16:40
Украинские боевики обстреляли Донецк и Ясиноватую
Происшествия
15 октября 2022, 16:36
Пограничный переход в Белгородской области уничтожили 14 прилетевших снаряда
Мир
15 октября 2022, 16:35
Польша восстановила работу нефтепровода «Дружба»
Происшествия
15 октября 2022, 16:22
Восьмиклассницу арестовали по делу об убийстве сестры в Саратове
Общество
15 октября 2022, 16:20
Стало известно о состоянии раненных после стрельбы в школе Ижевска
Власть
15 октября 2022, 16:20
Лукашенко назвал Путина «самым близким другом»
Эксклюзив
15 октября 2022, 16:17
Рабочий погиб на стройке на юге Москвы