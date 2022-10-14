Запорожская АЭС стала работать по российским стандартам | 360°

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Запорожская АЭС стала работать по российским стандартам

Глава Энергодара Волга: Запорожская АЭС стала работать по российским стандартам

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Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) теперь функционирует по российским стандартам. Такое заявление сделал глава Энергодара Александр Волга. Об этом сообщил ТАСС.

«Запорожская АЭС уже ведет работу по российским стандартам, потому что назначена эксплуатирующая организация указом президента Российской Федерации», — сказал он.

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По его словам, ЗАЭС стала частью российской компании «Росэнергоатом», она уже перешла под юрисдикцию Российской Федерации.

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Волга добавил, что зарплата теперь тоже будет выплачиваться этой российской стороной. Он напомнил, что раньше за это отвечала от компании НАЭК («Энергоатом», украинский оператор станции — прим. ред.).

Ранее генеральный директор «Росэнергоатома» Ренат Карчаа сообщил, что Запорожская АЭС перейдет на российское топливо. Однако сначала нужно выработать то, которое есть на станции.

Запорожская область

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