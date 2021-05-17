Российский бренд мороженого заподозрили в гомофобии

В соцсетях раскритиковали рекламный ролик «Вологодского пломбира», в котором единорог ест мороженое и превращается в «натурального» скакуна. Преображение происходит и с его хозяином.

Ролик начали крутить по ТВ в начале мая. В нем герой в белой рубахе заходит в конюшню с мороженым в руках.

«Нас ждут великие дела. Готов ли конь мой белоснежный?» — спрашивает актер.

Вместо своего коня он видит белого пони в разноцветном парике с бутафорским рогом. Рядом стоит мороженщик в камзоле. Он накладывает в бочку разноцветную массу.

Хозяин белоснежного коня угощает пони-единорога своим мороженым со словами «ешь натуральное!» После этого он выезжает из конюшни на белоснежном скакуне. А мороженщик, попробовавший натуральный пломбир, становится похож на главного героя.

«Хайпово», — говорит производитель радужного мороженого.

«Натурально», — отвечает ему главный герой.

В соцсетях юмора не оценили.

Пользователь sin_optic написал в Twitter, что раньше постоянно покупал это мороженое.

«Но после их убогой гомофобной рекламы они не получат от меня ни рубля», — отметил он.

«„Вологодский пломбир“ породил интригу, оставив за кадром ответ на главный вопрос: „Российские натуралы мороженое лижут или сосут?“» — написал _White_Death.

«Надеюсь, по итогу они в конюшне занялись жестким, грязным гейским сексом», — предположил AlexandrFokin.

В компании «Айсберри», производящей «Вологодский пломбир», отвергли гомофобный подтекст ролика.

Директор по маркетингу Татьяна Васильева в разговоре с Meduza (включено Минюстом России в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента) заявила, что создатели ролика лишь хотели показать контраст натурального и «искусственно-химозного» мороженого.