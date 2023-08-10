10 августа 2023, 15:45
Заплыв на открытой воде X-WATERS проведут в Петербурге
В Петербурге шестой раз подряд будут проводить заплыв на открытой воде X-WATERS Saint Petersburg 2023. Мероприятие состоится в воскресенье, 13 августа, сообщил телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на вице-губернатора города Бориса Пиотровского.
Как рассказал чиновник, заплыв будет проходить от акватории реки Большая Невка и акватории Средней Невки, вокруг Елагина острова. Все дистанции завершатся в ЦПКиО.
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Участники смогут проплыть дистанции на 900 метров, 2100 метров и 5000 метров. Более подробную информацию можно узнать на официальном сайте заплыва.
Санкт-Петербург
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