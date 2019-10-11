Зарплату медсестры в 2900 рублей назвали нормальной в магнитогорской больнице

26 августа женщина устроилась на работу в поликлинику, которая специализируется на проведении платных профилактических осмотров. Медсестра отработала в августе 39 часов, сентябрь же — полностью.

«В сентябре договоров с предприятиями не заключалось, проведенных осмотров было мало, и нагрузка на кабинет, где работает медсестра, не превышала нормативную», — пояснили в больнице.

В лечебном учреждении добавили, что начисление зарплаты произведено в соответствии с законодательством.