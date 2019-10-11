Зарплату медсестры в 2900 рублей назвали нормальной в магнитогорской больнице
В одной из больниц Магнитогорска (Челябинская область) медсестра получила зарплату в размере 2,9 тысячи рублей. В лечебном учреждении не нашли нарушений при начислении этой суммы, передает ИА Ura.ru.
26 августа женщина устроилась на работу в поликлинику, которая специализируется на проведении платных профилактических осмотров. Медсестра отработала в августе 39 часов, сентябрь же — полностью.
«В сентябре договоров с предприятиями не заключалось, проведенных осмотров было мало, и нагрузка на кабинет, где работает медсестра, не превышала нормативную», — пояснили в больнице.
В лечебном учреждении добавили, что начисление зарплаты произведено в соответствии с законодательством.