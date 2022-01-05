Серийное производство МС-21 запланировали на 2024 год

Среднемагистральный самолет нового поколения МС-21, состоящий полностью из отечественных комплектующих, поступит в серийное производство в 2024 году. Об этом заявил глава компании «Ростех» Сергей Чемезов на встрече с премьером Михаилом Мишустиным.

Чемезов отметил, что в 2022 году в планах у Ростеха — выпуск первых серийных МС-21 с российским крылом, но американскими двигателями. А через два года начнется серийное производство самолетов полностью из российских комплектующих, сообщило РИА «Новости».

По словам главы Ростеха, в 2023 году планируется выпуск шести МС-21, в 2024-м — 12, в 2025-м — уже 32, а в 2027-м — 76.

«В прошлом году в декабре мы впервые подняли наш самолет <…>. И начиная с 2022-го, в 2023 году, мы будем проводить испытания этого самолета уже с нашим крылом и с нашим двигателем», — сказал он.

Помимо этого, Sukhoi Superjet 100 к 2024 году тоже станет полностью российским.

Первый полет МС-21-300 был совершен 25 декабря. Полетное задание он полностью выполнил. Системы самолета работали в штатном режиме. В Ростехе тогда обратили внимание, что доля композитов в конструкции МС-21 составляет порядка 40%. Это рекордный показатель для среднемагистральных самолетов.