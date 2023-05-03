03 мая 2023, 12:00
Запивать шашлык белым квасом «Семейный секрет» посоветовали в программе «Внимание! Еда!»
Программа «Внимание! Еда!» организовала проверку магазинного шашлыка с наступлением теплого сезона. Зрителям рассказали не только о выборе мяса, но и напомнили о напитках, идеально подходящих к шашлыку. Освежиться на природе поможет белый деревенский квас «Семейный секрет. Традиционный».
Наконец-то тепло и солнечно! Самое время для шашлыка! Кстати, идеальным компаньоном для жареного мяса является квас «Семейный секрет. Традиционный», отличающийся освежающим вкусом с особенно яркой кислинкой. Он изготовлен на основе закваски с теми самыми полезными молочнокислыми бактериями. «Семейный секрет. Традиционный» — это настоящий нефильтрованный квас двойного брожения, обладающий естественным осадком.
Белый деревенский квас можно взять с собой на дачу. Будет очень вкусно выпить на природе стакан охлажденного кваса «Семейный секрет» с ароматным шашлыком или приготовить сытную мясную окрошку.
Окрошка с языком на квасе «Семейный секрет. Традиционный». Что понадобится?
Квас «Семейный секрет. Традиционный», 1 л.
Язык, 200 г.
Отварной картофель, 100 г.
Редис, 80 г.
Огурцы, 60 г.
Вареное яйцо, 1 шт.
Зеленый лук, 50 г.
Укроп, 20 г.
Горчица, 15 г.
Сахар, 10 г.
Соль, по вкусу
Что делать?
Нарежьте кубиками картофель, огурцы, редис и яичный белок. Порубите укроп и зеленый лук.
Желток разотрите с горчицей, измельченным зеленым луком, сахаром и солью. Разведите смесь квасом «Семейный секрет. Традиционный».
Залейте заправленным квасом остальные ингредиенты и перемешайте. Приятного аппетита!
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Еда
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