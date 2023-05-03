Общество 03 мая 2023, 12:00 Запивать шашлык белым квасом «Семейный секрет» посоветовали в программе «Внимание! Еда!»

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Программа «Внимание! Еда!» организовала проверку магазинного шашлыка с наступлением теплого сезона. Зрителям рассказали не только о выборе мяса, но и напомнили о напитках, идеально подходящих к шашлыку. Освежиться на природе поможет белый деревенский квас «Семейный секрет. Традиционный».

Наконец-то тепло и солнечно! Самое время для шашлыка! Кстати, идеальным компаньоном для жареного мяса является квас «Семейный секрет. Традиционный», отличающийся освежающим вкусом с особенно яркой кислинкой. Он изготовлен на основе закваски с теми самыми полезными молочнокислыми бактериями. «Семейный секрет. Традиционный» — это настоящий нефильтрованный квас двойного брожения, обладающий естественным осадком.

Белый деревенский квас можно взять с собой на дачу. Будет очень вкусно выпить на природе стакан охлажденного кваса «Семейный секрет» с ароматным шашлыком или приготовить сытную мясную окрошку.

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Окрошка с языком на квасе «Семейный секрет. Традиционный». Что понадобится?

Квас «Семейный секрет. Традиционный», 1 л.

Язык, 200 г.

Отварной картофель, 100 г.

Редис, 80 г.

Огурцы, 60 г.

Вареное яйцо, 1 шт.

Зеленый лук, 50 г.

Укроп, 20 г.

Горчица, 15 г.

Сахар, 10 г.

Соль, по вкусу

Что делать?

Нарежьте кубиками картофель, огурцы, редис и яичный белок. Порубите укроп и зеленый лук.

Желток разотрите с горчицей, измельченным зеленым луком, сахаром и солью. Разведите смесь квасом «Семейный секрет. Традиционный».

Залейте заправленным квасом остальные ингредиенты и перемешайте. Приятного аппетита!

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