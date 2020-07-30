Записка капитана «Курска» жене помогла водолазам найти тела моряков

В октябре 2000-го водолазы нашли при Колесникове записку — два листа бумаги формата А4. В ней были перечислены имена 23 моряков, которые в день трагедии оказались в девятом отсеке. В ней же 27-летний командир турбинной группы дивизиона движения К-141 «Курск» оставил несколько слов своей жене Ольге. Они поженились всего за четыре месяца до последнего похода подлодки.

«Ольга! я тебя люблю, не переживай сильно. Г.ь. привет. Моим привет. еште 12 08 2000 15.15. Здесь темно писать, но наощупь попробую шансов похоже нет, % 10-20 будем надеяться, что кто-нибудь прочитает. Здесь список л/с отсеков, которые находятся в девятом и будут пытаться выйти. Всем привет, отчаиваться не надо, Колесников», — говорится в записке.

Вместо оригинала вдове Колесникова отдали страницу перепечатанного текста, что сильно ранило ее.

Перед началом подъема «Курска» в 2001 году главный водолазный врач ВМФ полковник медицинской службы Сергей Никонов сказал, что записка значительно облегчила работу. Благодаря ей водолазы узнали, что моряки были именно в девятом отсеке.

«Мы бы изрезали всю лодку, а тут мы сконцентрировались на девятом отсеке, и, в общем-то, стало ясно, что если стоит задача — подъем тел, то в другие отсеки лезть нечего», — добавил он.

Колесников посмертно награжден орденом Мужества Указом Президента России.

«Курск» затонул 12 августа 2000 года. Это стало самой масштабной катастрофой в истории российского подводного флота. На подлодке прогремел взрыв. Он произошел из-за утечки водородной смеси из микротрещин, которые образовались на корпусе торпеды. После него в корпусе подлодки образовалось отверстие, через которое в лодку хлынула вода.