Общество 05 февраля 2023, 19:29 Записавший скандальное видео из Мексики депутат приехал на передовую Отдыхавший в Мексике депутат Васильев отправился в зону СВО РИА «Новости»

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Депутат Курской областной думы Максим Васильев рассказал на своей странице во «ВКонтакте», что находится на передовой специальной военной операции. После скандального отдыха в Мексике парламентарий сообщил о планах поехать в зону СВО.

«Ну вот я и добрался до передовой, после этого видео уже произошел ряд событий и переосмысление определенных моментов. Но об этом чуть позже!» — написал он.

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В первых числах января Васильев опубликовал видео из Мексики, в котором готовил коктейль и закусывал его креветками. Ролик тут же раскритиковали пользователи Сети.

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Поступок депутата осудил губернатор Курской области Роман Старовойт. Он напомнил, что режим повышенной террористической опасности, который действует в регионе, накладывает дополнительные требования к поведению депутатов.

Сам Васильев заявил, что критику в его адрес сильно раздули. По словам депутата, он приезжал в Мексику к родственникам мужа сестры. Также парламентарий добавил, что видео по социальным сетям якобы распространил «представитель Украины».