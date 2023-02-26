Общество 26 февраля 2023, 23:11 Записавших видеообращение иркутских мобилизованных переведут на новое место службы Губернатор Приангарья Кобзев: мобилизованных из полка 1439 переведут на новое место службы РИА «Новости»

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Записавших видеообращение мобилизованных переведут на новое место службы, сообщил в Telegram-канале губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Находящиеся в ДНР бойцы опубликовали видео, заявив, что их отправляют на передовую в составе штурмовых отрядов без артиллерийской поддержки.

Видеообращение мобилизованных распространили в социальных сетях.

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«По поводу видеообращения, записанного нашими мобилизованными ребятами из полка 1439. Обратился за разъяснениями в военную прокуратуру министерства обороны РФ. Там определили ответственного за работу с нашими военнослужащими. Проведены индивидуальные беседы и в ближайшее время ребят переведут к новому месту службы», — сообщил Кобзев.

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Губернатор заявил, что держит ситуацию на контроле.

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