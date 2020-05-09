Записанные в «Бессмертный полк». Андрей Воробьев рассказал про деда и прадеда, воевавших в Великую Отечественную

К акции Андрей Воробьев присоединился накануне Дня Победы.

«Я зарегистрировал своего деда — он был разведчиком, школу снайперов закончил. В 1943 году пошел на фронт. Его отец, мой прадед, Воробьев Василий Васильевич, с первого дня ушел воевать, вернулся с войны», — рассказал глава региона.

Губернатор Московской области отметил, что обычно вместе с детьми участвует в торжественном шествии в разных городах региона — в Одинцове, в Красногорске, в Волоколамске, а в прошлом году - в Истре.

Сегодня, к сожалению, такой возможности нет. Но я уверен, что этот священный праздник всегда, во все времена, независимо от лет, от расстояний, от эпидемий будет, как и прежде, сплачивать нашу страну Андрей Воробьев.

«Будет объединять всех нас, и в нашем сердце всегда останется память героев, наших дедов, прадедов. Хочу поздравить всех с наступающим Днем Победы, пожелать здоровья, добра. Светлая память нашим героям и низкий поклон нашим ветеранам», — заключил губернатор Московской области.

Поучаствовать в онлайн-акции «Бессмертный полк» может каждый. Для этого нужно загрузить фотографию героя и заполнить специальную форму на сайте «Бессмертного полка». Снимки героев войны покажут на более чем 200 медиаэкранах Москвы. Трансляции также пройдут на портале «Бессмертного полка России» и в online-кинотеатре Okko.