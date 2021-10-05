Запись в коренные малочисленные народы России откроют в МФЦ

В России появится новый сервис для коренных малочисленных народов. Люди смогут подать документы для включения в этот список в МФЦ. Об этом сообщили на сайте правительства.

Создание единого списка россиян, относящихся к коренным малочисленным народам, упростит процедуру оформления всех положенных льгот. Людей избавят от бумажной волокиты. Больше не придется собирать пакет документов. Всю информацию будут получать из межведомственной системы. Такая услуга будет доступна с 7 февраля 2022 года.

Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН) разрабатывает соответствующий список в электронной форме. Сейчас для подтверждения своей национальной принадлежности человеку нужно отправить документы в ФАДН по почте. Но с новым постановлением правительства эта процедура станет проще и удобнее. Документы сможет подать даже община. Власти учли такую возможность для тех, кто проживает в отдаленных и труднодоступных районах. В некоторых регионах МФЦ уже предоставляют такую услугу.

В России насчитывается 47 коренных малочисленных народов. Они проживают на Севере, Дальнем Востоке, в Сибири. Их количество превышает 300 тысяч человек.