Запись первой репетиции авиапарада в Калининграде опубликовали в Интернете

«В едином строю пролетели: истребители Су-27 и многоцелевые истребители Су-30СМ, фронтовые бомбардировщики Су-24М, ударные и транспортно-боевые вертолеты Ми-24 и Ми-8, корабельные противолодочные и поисково-спасательные вертолеты Ка-27 и КА-27ПС», — пояснили в пресс-службе флота.

Воздушные судна поднялись на высоту от 150 до 300 метров. Скорость их полета достигала от 160 до 550 км/ч.

Предполагается, что до 9 мая проведут еще две репетиции.