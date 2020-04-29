Запись первой репетиции авиапарада в Калининграде опубликовали в Интернете
В Калининграде провели первую репетицию авиапарада в честь Дня Победы. В небе появились 20 боевых самолетов и вертолетов Балтийского флота. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».
«В едином строю пролетели: истребители Су-27 и многоцелевые истребители Су-30СМ, фронтовые бомбардировщики Су-24М, ударные и транспортно-боевые вертолеты Ми-24 и Ми-8, корабельные противолодочные и поисково-спасательные вертолеты Ка-27 и КА-27ПС», — пояснили в пресс-службе флота.
Воздушные судна поднялись на высоту от 150 до 300 метров. Скорость их полета достигала от 160 до 550 км/ч.
Предполагается, что до 9 мая проведут еще две репетиции.