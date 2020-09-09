Власти Белоруссии передали полную запись перехваченного разговора спецслужб Запада главе ФСБ России Александру Бортникову. В СМИ был опубликован лишь фрагмент диалога.

«Это только кусочек этой пленки. У нас есть весь этот разговор», — заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью российским журналистам. Его слова приводит редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян.

Он посоветовал обратиться к Бортникову всем, кто хочет услышать весь разговор об отравлении Навального целиком. Власти Белоруссии же теперь к записи отношения не имеют.

Также Лукашенко в интервью российским журналистам заявил о том, что «немного пересидел» на своей должности. Однако сейчас президент не собирается никуда уходить, потому что уверен — только он сможет «защищать Беларусь».

Лукашенко рассказал и о судьбе Марии Колесниковой. По его словам, член Координационного совета собиралась сбежать на Украину к своей сестре, но была задержана на границе. Ее соратники остались в машине, выехали их страны и теперь находятся на территории Украины.