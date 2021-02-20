Запись детей в школу станет доступна через «Госуслуги»

Записать ребенка в школу можно будет через единый портал «Госуслуги». Проект соответствующего приказа Минпросвещения РФ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

«Приказом вносятся изменения в порядок приема в части возможного способа подачи заявления о приеме на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, наряду с другими способами, посредством использования федеральной государственной информационной системы „Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)“», — сказано в пояснительной записке к проекту, которую цитирует ТАСС.

Также приказом предусмотрено установление разных временных интервалов для записи в школы с целью проведения организованного приема детей в первый класс и обеспечения равных условий.

Заявления о приеме на обучение, согласно действующему приказу Минпросвещения, можно подать лично в общеобразовательную организацию, по почте, по электронной почте или через сайт школы, через региональные порталы «Госуслуги».

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