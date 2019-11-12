Министерство здравоохранения РФ отказывается забрать у МВД контроль над коммерческой социальной реабилитацией людей, употребляющих наркотики. Спор длится уже много лет, однако вопрос по-прежнему не решен. Причем, по словам экспертов, эту область услуг не удастся поместить под контроль какого-то одного ведомства.

Пациенты реабилитационного центра для наркозависимых фонда «Город без наркотиков» находятся в карантине для недавно прибывших. Источник фото: РИА «Новости»

Главный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн заявил телеканалу «360», что на данный момент немедицинскую (то есть социальную) реабилитацию по факту никто не координирует, за нее не отвечает никакое ведомство, хотя формально этим должно заниматься МВД. По его словам, данный вопрос должен решить Государственный антинаркотический комитет (ГАК), во главе которого стоит министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

Четверо мужчин получили реальные сроки в Москве за «лечение» наркоманов изоляцией Подробнее

Как говорит президент независимой наркологической гильдии, эксперт общественной палаты, врач, психиатр, нарколог Исаев Руслан Николаевич, до 2016 года такая реабилитация курировалась Федеральной службой по обороту наркотиков (ФСОН), однако с ее ликвидацией полномочия приняло Главное управление по наркотикам в составе МВД, которое на данный момент не желает брать на себя эту обязанность.

«По законодательству это социальный вид услуг, это не медицинская деятельность», — пояснил «360» Руслан Исаев. По его словам, уже три года продолжается ситуация абсолютного беспредела и бесконтрольности.

Девушки пьют чай во время занятий по шитью в женском реабилитационном центре фонда «Город без наркотиков» в Свердловской области. Источник фото: РИА «Новости»

«Это ужасно для людей, которые получают данные услуги», — объясняет эксперт. «Нету единых правил и стандартов или других регламентирующих документов. Может иметь место быть огромное количество нарушений, в том числе и уклонение от налогов. В таких коммерческих организациях работает кто попало, вместо настоящей реабилитации проводится какое-то насильственное удержание». Согласно словам Исаева, таких центров по России тысячи, до них просто не доходят руки.

Эксперт также заявил, что ведомства никогда не договорятся, пока по этому вопросу не будет учреждена некая «надминистерская» структура, отдельное агенство или госкорпорация, чьи полномочия будут выше отдельных министерств.

Наркоманы, задержанные в наркопритоне, расположенном в жилой квартире в городе Верхняя Пышма во время операции добровольцев фонда «Город без наркотиков» совместно с сотрудниками милиции. Источник фото: РИА «Новости»

Бойцовский клуб и платные звонки домой. Как «лечили» пациентов омского реабилитационного центра Подробнее

«Это пробема межведомственная, у нее смешанная специфика, и ее не получится „запихнуть“ в одно ведомство», — заявил Исаев.

При этом он отметил, что никакого «особого бюджетирования» не требуется. Большая часть проблем решится сама собой, если государство приведет рынок в порядок, даст единые требования работы и назначит главного регулятора, так как даже если люди и платят за немедицинскую реабилитацию, то не получают соответствующих качественных услуг.

А если государство выделит средства и на такую реабилитацию для тех, кто не может себе ее позволить, то это, по словам Исаева, «будет рай», при том, что денег для такой реабилитации на одного человека требуется меньше, чем его содержание в тюрьме.