Общество 17 декабря 2023, 02:00 Запертого на месяц без воды и еды кота спасли в Красноярске «Звезда»: в Красноярске спасли кота, месяц запертого в квартире без еды и воды Unsplash

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Кота, который почти целый месяц был заперт в квартире в Красноярске, спасли. Об этом сообщил телеканал «Звезда».

Участковый смог найти человека, который открыл дверь.

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По данным Ura.ru, животное отвели к ветеринару. Состояние кота оценили как очень тяжелое.

«Ждут анализы», — сообщили журналисты.

Питомец остался в квартире один после смерти хозяйки. Неравнодушная жительница дома услышала вопли животного и стала подкармливать его через щель в двери. Попасть внутрь женщина не могла. Она звонила полиции, однако ситуация не менялась — кота никто не выпустил.

Питомец продолжал скрестись в дверь и «плакать как ребенок». Женщина даже хотела купить квартиру, чтобы спасти животное. Но риелтор заявил, что у него нет ключей.

Ранее волонтеры вызволили из вентиляции в Эрмитаже бродячего кота. Добровольцы несколько дней дежурили в музее и поймали животное сачком.