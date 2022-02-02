Запчасти с нецензурной надписью поступили на завод Volkswagen в Калуге

Запчасти с нецензурной надписью и непристойным рисунком поступили из Чехии на завод Volkswagen в Калуге. О случившемся написали сами рабочие в официальной группе профсоюза «МПРА-Калуга» на сайте Ok.ru.

«Мы не хотим цитировать и тем более размещать фото данного нецензурного изображения с надписью, тем более что оно направлено на разжигание межнациональной розни», — написал автор публикации.

Он подчеркнул, что фотографии комплектующих уже увидели почти все сотрудники завода и что такое происходит не в первый раз.

Из публикации также стало известно, что работники завода обратились к руководству предприятия, чтобы оно помогло разобраться в ситуации и наказать виновных. При этом профсоюз написал на завод Shkoda в Чехии, так как организации сотрудничают. Письмо направили местному председателю Ярославу Повшеку, который пообещал найти виновных.

Повшек, как видно из приложенного скриншота его письма, объяснил, что причастные к этому поступку наверняка совершили его под влиянием политических манипуляций, но это их не оправдывает.