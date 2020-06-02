По его словам, с начала апреля ретейлеры обеспечивали магазины товарами на три недели вперед, и раскупались они за пару дней. Тогда запасы увеличили до 60 дней. Но к концу мая такой потребности в продуктах на складах уже нет. Снижать запасы будут постепенно.

В целом, система Минпромторга достойно выдержала испытание, подчеркнул Мантуров. Сейчас люди стали реже посещать магазины и все чаще покупать товары в интернете. Расходы при этом не уменьшились, скорее, наоборот. Согласно опросам, около 35% россиян потратили на питание за последний месяц большие суммы.

Ранее в продуктовых магазинах Подмосковья и других регионах появились «Тележки добра» — набор продуктов для тех, кто больше всех в этом нуждается.