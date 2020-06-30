Запасы российской промышленности оценили на три волны коронавируса

Глава Минпромторга Денис Мантуров объявил, что запасов России хватит на три волны коронавируса. Но, несмотря на готовность промышленности, он не хотел бы, чтобы была и вторая.

«У нас багаж сейчас такой, что хватит на три волны, но не дай бог, чтобы она была», — сказал глава Минпромторга Денис Мантуров журналистам, его цитирует ТАСС.

По мнению Мантурова, российская промышленность готова ко второй волне коронавируса с точки зрения опыта и созданных запасов. В этом смысле, как считает министр, новая волна России не страшна, но это плохо для экономики и страны в целом.

Пандемия коронавируса началась в конце 2019 года. В России вирус стал активно распространяться в марте, тогда же в регионах ввели ограничения, чтобы сдержать заражения.

Сейчас большинство сфер экономики уже вновь работают, но предпринимателям необходимо соблюдать меры защиты. Маски остаются обязательными в общественных местах.

По информации на 30 июня, в России с начала пандемии выявили больше 647 тысяч случаев заражения коронавирусом.