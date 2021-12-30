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    30 декабря 2021, 13:16

    Запасы пресной воды в Крыму увеличились в 4 раза за год

    Полина Гребенщикова

    Запасы пресной воды в Крыму выросли в четыре раза по сравнению с данными 2020 года. Об этом РИА «Новости» рассказала гидролог местного Гидрометцентра Наталья Охременко.

    Сейчас запасы пресной воды на полуострове достигли объема в более чем 126 миллионов кубометров. Это в четыре раза больше показателя годовой давности и на 20 миллионов кубометров больше, чем месяц назад.

    Запасы воды увеличились благодаря заполнению водохранилищ, расположенных в руслах рек, написал RT.