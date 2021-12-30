Запасы пресной воды в Крыму увеличились в 4 раза за год

Запасы пресной воды в Крыму выросли в четыре раза по сравнению с данными 2020 года. Об этом РИА «Новости» рассказала гидролог местного Гидрометцентра Наталья Охременко.

Сейчас запасы пресной воды на полуострове достигли объема в более чем 126 миллионов кубометров. Это в четыре раза больше показателя годовой давности и на 20 миллионов кубометров больше, чем месяц назад.

Запасы воды увеличились благодаря заполнению водохранилищ, расположенных в руслах рек, написал RT.