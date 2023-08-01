Общество 01 августа 2023, 12:22 Запасов воды в Северо-Крымском канале хватит почти на три месяца Глава Крыма Аксенов заявил, что запасов воды в Северо-Крымском канале хватит на три месяца РИА «Новости»

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Запасов воды в Северо-Крымском канале хватит еще примерно на два-три месяца. Об этом в Telegram-канале сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

«Запасов воды в канале еще хватит примерно на 2,5-3 месяца. Технических сложностей в строительстве тракта подачи воды из Днепра напрямую и насосной станции нет, но в нынешних условиях это не представляется возможным», — написал он.

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По словам Аксенова, уровень воды в канале продолжает снижаться, в том числе из-за орошения сельскохозяйственных земель.

«Для бытовых нужд в республике сохраняется достаточное количество запасов воды. Наполнение водохранилищ на сегодняшний день приличное. По обеспечению питьевой водой населения никаких рисков в регионе нет», — добавил глава полуострова.

Ранее крымский парламент подал иск более чем на 150 миллиардов рублей к властям Украины за устроенную водную блокаду полуострова.