Запасов перчаток в России хватит на более чем 90 дней
Запасов защитных перчаток в России хватит больше чем на 90 дней. Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров, сообщил сайт RT.
«Сегодня запасы созданы больше чем на 90 дней только по перчаткам», — сказал он.
По слова чиновника, в России нет дефицита перчаток. Регионы своевременно закупали их по требованию Минздрава — и отечественного производства, и зарубежного.
В России производится 30 тысяч перчаток в сутки. Тем не менее страна закупает средства индивидуальной защиты в Китае. Однако летом планирует нарастить производство.