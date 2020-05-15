Запасов перчаток в России хватит на более чем 90 дней

«Сегодня запасы созданы больше чем на 90 дней только по перчаткам», — сказал он.

По слова чиновника, в России нет дефицита перчаток. Регионы своевременно закупали их по требованию Минздрава — и отечественного производства, и зарубежного.

В России производится 30 тысяч перчаток в сутки. Тем не менее страна закупает средства индивидуальной защиты в Китае. Однако летом планирует нарастить производство.