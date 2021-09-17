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    17 сентября 2021, 14:20

    Запасов газа в России хватит более чем на 100 лет — Миллер

    Ольга Назаркина

    Россия обладает самыми крупными запасами газа в мире. Их хватит более чем на 100 лет, заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер.

    Запасов газа в России хватит более чем на 100 лет — Миллер

    По его словам, некоторые месторождения, которые сейчас «Газпром» обустраивает на Ямале, будут работать до 2132 года, сообщил ТАСС.

    «Запасы газа в России, запасы газа „Газпрома“ являются самыми крупными в мире. И мы проблем с нашими запасами не будем испытывать в течение ближайших ста лет», — подчеркнул он в ходе общего собрания Международного делового конгресса.

    Миллер также отметил, что перспективы поставок трубопроводного газа очень большие. Так, с крупных месторождений холдинга в Восточной Сибири — Чаяндинского и Ковыктинского — поставки газа составили пока всего четверть от общего объема запасов, 1 из 4 триллионов кубометров.