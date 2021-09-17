Россия обладает самыми крупными запасами газа в мире. Их хватит более чем на 100 лет, заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер.

По его словам, некоторые месторождения, которые сейчас «Газпром» обустраивает на Ямале, будут работать до 2132 года, сообщил ТАСС.

«Запасы газа в России, запасы газа „Газпрома“ являются самыми крупными в мире. И мы проблем с нашими запасами не будем испытывать в течение ближайших ста лет», — подчеркнул он в ходе общего собрания Международного делового конгресса.

Миллер также отметил, что перспективы поставок трубопроводного газа очень большие. Так, с крупных месторождений холдинга в Восточной Сибири — Чаяндинского и Ковыктинского — поставки газа составили пока всего четверть от общего объема запасов, 1 из 4 триллионов кубометров.