Запашный высказался против содержания опасных животных в частных домах

По словам дрессировщика, содержание таких животных в частных домах несет опасность, как для людей, так и для самих животных. Запашный рассказал, что его всегда удивляли люди на пляжах, которые ходили с львятами и крокодилами на руках. У них не было ни соответствующего образования, ни лицензии.

«Нет никакой прозрачности — где эти животные и как содержатся, какое будущее их ждет», — заметил глава цирка.