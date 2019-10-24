Запашный расстроился после нападения медведя на дрессировщика в Карелии

Представитель известной цирковой династии переживает за происходящее в цирковом искусстве в последнее время. Запашный ничего не знает про этот цирк и фамилию дрессировщика он тоже услышал впервые.

«Это лишний раз говорит о том, что сейчас в профессии большое количество неизвестных людей, частников. Откуда они все берутся, мне неизвестно», — отметил он.

Дрессировщик считает, что напавший медведь хороший и активный. Он отметил, что нападения в этой профессии случаются. Иначе живые хищники жили бы в каждом доме.

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Кроме того, Запашный обратил внимание на соблюдение техники безопасности в цирке: на медведя надели намордник.

Дрессировщик считает, что каждый посетитель цирка должен оценивать риски.

«У людей есть риски, даже когда они переходят дорогу по пешеходному переходу. На родео иногда быки выпрыгивают в зрительный зал», — рассказал он.

По его мнению, зрители понимают, что перед ними «живое искусство». А значит, может упасть гимнаст, а булава у жонглера может прилететь кому-нибудь в лоб. Такое может произойти в любом цирке. Риски существуют всегда и везде, отметил Запашный. И это необходимо осознавать.

«Иначе нам в театр надо будет ходить в железных кольчугах, чтобы на нас реквизит не упал», — добавил он.

Ранее разъяренный медведь задрал дрессировщика в Карелии. Хищник выполнил трюк, съел подкормку, а потом напал на артиста. Животное отогнали электрошокером, но он успел нанести многочисленные травмы когтями и зубами.