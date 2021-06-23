Запашный рассказал, как помогает животным в цирке перенести жару

Директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный рассказал, как сотрудники помогают животным перенести жару. Об этом сообщила НСН.

Он отметил, что есть и теплолюбивые животные, например, слоны или львы. Они хорошо переносят жаркую погоду.

«Но вот, например, есть у нас морские животные — сивучи. Им, конечно, жара ни к чему. Поэтому мы устраиваем для них дополнительные бассейны», — пояснил Запашный.

Также он добавил, что для животных стараются поддерживать хорошие условия, чтобы никто не пострадал.

«У животных круглосуточно есть доступ к воде. Их обливают, ставят дополнительные кондиционеры. Если надо охлаждать еду, мы ее охлаждаем», — пояснил Запашный.