Запашный прокомментировал нападение медведя на дрессировщика

«Этого дрессировщика и цирка я не знаю, это частная история, она всегда вызывает определенные вопросы. Медведь хороший, большой, толстенький. То, что он напал, напрямую опровергает мнения различных шизоидных, что животные в цирке все обколотые с вырванными зубами и когтями. Медведь, конечно, опасное животное, его вес в разы превышает вес человека, справиться с ним в одиночку не представляется возможным», — отметил директор Большого Московского государственного цирка.

Он также добавил, что животное было в наморднике, поэтому дрессировщик «серьезно не пострадал».

«Но под каждым нападением кроется определенная ошибка самого человека, значит, что-то он не увидел, не смог опередить мысль животного, не успел отреагировать, пресечь попытку нападения. Может быть, отвлекся на зрителя. Будет наверняка проведена какая-то работа над ошибками, и дрессировщик сделает для себя выводы, но я точно знаю, что ни медведь, ни человек при этом нападении не пострадали. Ну помял он его пару секунд, бывает, ничего страшного. То, что не было защитной сетки, не является нарушением при работе с медведями, если животное в наморднике. По кругу должны стоять ассистенты, которые призваны помешать медведю напасть на зрителя», — пояснил Запашный.

Артист не вспомнил случаи, когда медведи в последние годы уходили с манежа и нападали на людей.

«У кого из владельцев крупных собак она хоть раз тебе не угрожала? Даешь собаке кость — она рычит. Пытаешься отнять — она рычит. Что-то не по ней — она тоже может оскалиться. И тут все зависит от воспитания, от того, как ты в дальнейшем продолжишь обучать это животное. Работа с животными — она всегда остается сложной. И лошади объезженные сбрасывают своих хозяев. Всякое бывает. Эта работа с любым животным, и особенно крупным, она всегда несет под собой определенную степень риска», — рассказал Эдгар Запашный «Царьграду».

Ранее в Карелии цирковой медведь во время выступления перед зрителями напал на дрессировщика. Местная жительница опубликовала видеозапись происшествия на личной странице в социальной сети «ВКонтакте». В ролике видно, что медведь повалил на пол дрессировщика и обхватил его лапами. Работник цирка, пытаясь помочь коллеге, несколько раз ударил зверя ногой.