Запашный предложил воспитать в собачниках культуру поведения

Чтобы люди убирали отходы за своими домашними питомцами на улице, необходимо воспитывать культуру поведения. Запреты в этом не помогут. Так считает гендиректор Большого Московского цирка Эдгард Запашный, его слова привело радио Sputnik.

«Я бы принял федеральный закон, что люди обязаны убирать за своими животными, обязаны заботиться об окружающей среде и о комфорте наших сограждан. Когда ты с ребенком выходишь на лужайку, чтобы он покопался в травке, а везде собачьи нечистоты, это расстраивает людей, создает ряд скандальных ситуаций», — пояснил Запашный.

Тогда в горожанах появляется ненависть к любому человеку с собакой. Даже если хозяин четвероного несет в кармане пакет, на него накидываются изначально. По мнению гендиректора цирка, это не идет обществу на пользу.

Однако запреты и штрафы не решат проблему.

«Создается впечатление, что запретил что-то делать — и работа закончилась», — отметил Запашный.

В реальности же придется приложить много усилий для воспитания ответственности человека за его питомца и окружающую среду.

Многие специальные площадки для выгула питомцев расположены далеко. Поэтому важно заниматься, прежде всего, культурой. Уборка за своими животными — и есть та культура, которой сильно не хватает, считает гендиректор цирка.