Запашный попросил не рассматривать цирк как жестокость

Запашный уверен, что ведомство и деятели циркового искусства заинтересованы в содержании животных в цирке должным образом. Звери и посетители всегда должны чувствовать себя комфортно, а условия постоянно должны улучшаться.

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«Для этого выносятся вопросы и о переделке стационарных зданий, многие из которых были построены в 1950-1960-х годах, чтобы и у людей была возможность наблюдать за животными, и система становилась прозрачной», — рассказал Запашный.

Народный артист России попросил не считать цирк сплошной жестокостью и издевательством.

Запашный напомнил, что по всей Европе работают цирки шапито, у которых нет помещений. Тем не менее условия содержания животных в них остаются на высшем уровне. Министерство культуры и цирковые деятели заинтересованы в выработке механизма, который будет определять условия содержания животных, а в дальнейшем еще и контролировать, требовать их выполнения, добавил директор цирка.

При этом Запашный допускает, что существует определенное количество структур, которые действительно дискриминируют понятие цирка. В основном они сосредоточены в частном секторе.