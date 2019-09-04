Запашный перенес экстренную операцию на позвоночнике

Заслуженному артисту России Аскольду Запашному потребовалась срочная помощь медиков. Из-за проблем со спиной дрессировщика прооперировали в Германии.

О случившемся артист рассказал в своем Instagram, указав на актуальность известного выражения о планах и боге.

«Лишний раз убеждаюсь в актуальности слов: „Хочешь рассмешить Бога, расскажи ему свои планы“. Строишь-строишь их, а через два дня оказываешься в больничной койке в Германии после срочной и уже пятой в твоей жизни операции на позвоночник», — написал Запашный.

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Он поблагодарил врачей, которые превратили дрессировщика «из инвалида в работоспособного человека», и близких за оказанную поддержку.

Артист намерен быстро реабилитироваться и вернуться к работе.

В июне Аскольд Запашный вместе с семьей попал в аварию в Москве. В его Lexus врезалась Skoda. Водитель с места аварии скрылся. В момент столкновения дрессировщик вез с вокзала жену и детей. Они испугались удара, но не пострадали. Машина Запашного была новая.