Запашный ответил обиженным «спартачам»

Фанаты «Спартака» обиделись на Эдгарда Запашного и попросят проверить его предложение «крошить болельщиков» на предмет разжигания ненависти. Сам дрессировщик утверждает: его слова вырвали из контекста, а проверке ему ничего не известно.

По мнению Запашного, фанатов, которые дебоширят и ведут себя агрессивно, нужно примерно наказывать с помощью ОМОНа. «Я бы ввел ОМОН, „покрошил“ бы этих болельщиков. Попереломал бы части тела. И завтра они бы на Вы разговаривали. Неприемлемо на стадионе в присутствии маленьких детей материться и призывать к этому трибуны», — сказал директор Большого московского цирка.

Эти слова болельщикам пришлись не по нраву. В соцсетях в адрес Запашного посыпались угрозы.

«Российский футбольный союз и Российская премьер-лига активно взаимодействуют с футбольными клубами и объединениями болельщиков по созданию на стадионах атмосферы комфорта и безопасности. Публичные призывы Эдгарда Запашного в СМИ и сети интернет не только идут в разрез с этой кропотливой работой, но и по своей сути являются провокационными», — заявил известный болельщик «Спартака», руководитель проекта «Стадион — наш общий дом» Олег Семенов, известный как Мосфильмовский. Его процитировало РИА «Новости».

По словам Семенова, футбольные фанаты имеют полное право обратиться к компетентным органам с требованием проверить слова дрессировщика на экстремизм и разжигание ненависти. Буква закона это позволяет, если признать, что «болельщики» — это социальная группа. Можно обратиться как в Следственный комитет, так и в прокуратуру. Мосфильмовский, например, уже так поступил.

Сам Запашный ничего не знает о поданных на него заявлениях, сообщило издание «Подъем». Дрессировщик посоветовал недовольным внимательно перечитать его интервью и не вырывать сказанное из контекста.

«Я считаю, что фанатам „Спартака“ надо прочитать мое полное интервью и научиться отделять фанатов от ультрасов. Меня удивляет, что именно болельщики „Спартака“ приняли это на свой счет, я слово „Спартак“ даже не произнес в интервью», — заявил дрессировщик.

Запашный тем не менее пояснил, что он говорил не о всех болельщиках, а конкретно о тех, кто проявляет агрессию. В этом случае, заметил Запашный, агрессию можно погасить только ответной агрессией — то есть ОМОНом.

«Когда люди проносят запрещенные предметы, ОМОН уже там, ОМОН готов к этому ко всему. К сожалению, прямую агрессию можно погасить только агрессией», — добавил Запашный.

Ультрас уже придумали кричалку про дрессировщика. На матче «Локомотива» с «Арсеналом» 6 декабря болельщики «железнодорожников» ее скандировали перед уходом.