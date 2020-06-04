Запашный отреагировал на фотосессию Бородиной и ее дочек с тигрицей

«Понимаете, какая штука, мы с вами живем сейчас в таком мире, что, в принципе, насмотревшись, как доберманы и ротвейлеры нападают на маленьких детей, можем сказать, что находиться с доберманом или ротвейлером, а тем более с кавказской овчаркой, тоже опасно. И сесть на лошадь — это тоже опасно», — отметил Запашный.

Представитель знаменитой цирковой династии хорошо знает тигрицу. Шанель снималась со многими отечественными звездами в известных кинокартинах. По его словам, хищница — профессиональная актриса.

Рядом с Бородиной и ее дочерьми находился хозяин Шанель Михаил Зарецкий. Он давно зарекомендовал себя как профессионал в общении с хищниками, заявил Запашный. Кроме того, неподалеку стояли еще как минимум два его помощника.

«Они, если вдруг, хотя это и маловероятно, ну, если вдруг тигрица даже как-то неправильно посмотрела бы, тут же вбежали бы в кадр и всех спасли. Это люди с большим опытом работы», — подчеркнул собеседник агентства.

Запашный уверен, что перед фотосессией с хищницей Бородина убедилась, что ей и детям не грозит опасность.

Ранее Ксения Бородина выложила в Instagram фотографию, где она вместе с дочками Марусей и Теоной позирует с тигрицей. По ее словам, «Теона с ней как с котиком возится».

Шанель сыграла в телесериале «Маргарита Назарова».