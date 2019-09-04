«У меня стоит три импланта». Запашный рассказал о причинах перенесенной операции

Грыжа стала причиной операции, которую перенес в Германии заслуженный артист России Аскольд Запашный. О своем самочувствии и возвращении в Россию он рассказал «360».

У меня обострилась грыжа, я много лет с позвоночником мучаюсь. У меня стоит три импланта (протеза), титановая конструкция. Следили, контролировали грыжу, а она резко увеличилась, передавила нерв — и пришлось срочно операцию делать, чтобы не потерять возможность ходить Аскольд Запашный.

Запашный перенес экстренную операцию на позвоночнике Подробнее

Запашный добавил, что «одним днем» полетел в Германию и там его сразу же прооперировали. Медицинское вмешательство прошло успешно. В настоящее время артиста перевели из реанимации в палату.

«Я потихонечку начинаю восстанавливаться. Ноги, руки шевелятся. Вроде все хорошо», — заметил он.

Представитель цирковой династии еще неделю будет оставаться в немецкой клинике. Полное восстановление займет около шести недель. Однако Запашный надеется, что уже 12 сентября сможет вернуться к работе.

Ранее в своем Instagram Аскольд Запашный объявил, что перенес операцию. Дрессировщик отметил, что эта манипуляция на позвоночнике стала уже пятой в его жизни.