Общество 17 июля 2023, 06:43 «Запасаться топливом не надо». Количество оставшегося бензина и продовольствия оценили в Севастополе Губернатор Развожаев: запас бензина и продуктов в Севастополе достаточный РИА «Новости»

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В Севастополе достаточно топлива и продовольствия, чтобы жить до устранения последствий ЧП на Крымском мосту. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев призвал в своем Telegram-канале не поддаваться панике.

«Запас бензина в Севастополе достаточный, дефицита не будет, поэтому запасаться топливом не надо. С продуктами такая же ситуация», — написал он.

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Губернатор сообщил, что обсудил дальнейшие действия властей с главой Крыма Сергеем Аксеновым. Михаил Развожаев призвал севастопольцев сохранять спокойствие и не создавать ажиотажный спрос на товары. Он посоветовал ездить по другому, сухопутному, маршруту в Крым и пообещал дополнительно проинформировать о возобновлении движения по мосту.

На Крымском мосту в районе 145-й опоры со стороны Кубани произошло ЧП, объявил Сергей Аксенов. На место выехали правоохранители и другие службы, в Темрюкском районе создали оперштаб для координации работы, в том числе по помощи попавшим в пробку автомобилистам.