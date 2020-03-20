Запасаться или не поощрять ажиотаж. Как поступят ритейлеры

Правительство РФ уже начало думать о том, как дать ритейлерам возможность формировать сверхзапасы продовольствия, и предложило ряд мер для этого. Власти могут субсидировать процентные ставки по займам тех магазинов, которые заходят наполнить свои склады товарами первой необходимости — мясом, птицей, хлебом, молоком и крупами.

Это указано в плане поддержки экономики в условиях коронавируса, который уже утвердил премьер-министр Михаил Мишустин. При этом многие эксперты говорят, что в таких мерах нет необходимости. Ажиотаж с продуктами может прекратиться в ближайшее время, когда люди поймут, что им не нужно столько запасов. А магазины могут потом столкнуться с проблемами излишков, истекания срока годности и так далее.

Эксперты утверждают, что у сейчас у компаний есть запасы на ближайшие восемь недель, и даже больше, а проблем с поставками нет.

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России призвала граждан России не закупаться продуктами впрок и не покупать товары у спекулянтов.