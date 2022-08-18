Запах гари снова обеспокоил жителей юго-запада Москвы

Жители юго-запада Москвы сегодня снова пожаловались на запах гари в воздухе, в небе по-прежнему наблюдается легкая дымка. Об этой проблеме накануне заявляли и в Подмосковье.

Причиной появления запаха торфяной гари стали природные пожары в Рязанской области. Угрозы распространения огня из этого региона нет, очаги возгораний ликвидируют, однако в воздухе, несмотря на расстояние, может ощущаться неприятный запах.

В «Мосэкомониторинге» заявили, что в течение дня за счет перемешивания воздушных масс уровень загрязнения атмосферы снизится, написало РИА «Новости».

В Московской области на сегодня торфяных пожаров не зафиксировано, заявил ранее зампред правительства региона Георгий Филимонов. Он напомнил, что в Подмосковье большую работу по обводнению торфяников. Специалисты следят за состоянием торфяников и обстановкой в соседних регионах. Пока в области сохраняется пожароопасная обстановка. Это связано с возвращением аномальной высокой жары.