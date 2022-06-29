Западным бизнесменам пришлось маскироваться ради участия в ПМЭФ

На Западе в сфере бизнеса идет «охота на ведьм». Бизнесмена могут уволить даже за участие в деловом мероприятии в России, поэтому они вынуждены вести себя осмотрительно и иногда даже прибегать к маскировке, рассказал РИА «Новости» вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Сергей Красильников.

«Речь не о пророссийски настроенных бизнесменах — если даже кто-то был просто замечен на деловом мероприятии, легко может подвергнуться на родине критике, попасть в черные списки, вплоть, как говорится, до увольнения», — сообщил он.

По словам Красильникова, никто из деловых людей Запада не хочет покидать российский рынок. Если они могут не уходить, то не уходят, но остаются при этом «под жесточайшим политическим давлением со стороны Вашингтона, Брюсселя, своих правительств, наконец». Неудивительно, что западные компании, по-прежнему работающие в России, предпочитают «действовать тихо».

«Открою секрет: многие руководители западных компаний, несмотря на все запреты, приехали все-таки на Петербургский международный экономический форум, но вели себя там крайне осторожно, осмотрительно. До такой степени, что для того, чтобы их никто не заметил и не узнал, они прибегали к маскировке — парики, маски, плащи!» — сообщил Красильников.