Западный бизнес попытается остаться на российском рынке

Многие западные компании после формального ухода с российского рынка все равно будут пытаться на нем остаться. Более того, это происходит уже сейчас. Все предпринимают попытки сохранить производство, сервисные компании и клиентов, отметил экономист Егор Клопенко.

Компании немало средств потратили на завоевание российского рынка, отметил Клопенко в беседе с агентством «Прайм».

«Конечно, сам бизнес уходить не хочет и уж точно не хочет это делать безвозвратно», — считает экономист.

В большинстве случаев, по его мнению, договориться возможно, если этого захотят власти РФ. Условие — в сохранении рабочих мест и зарплат.

Для всех компаний с иностранным капиталом, по мнению Клопенко, нужно увеличить выплаты при массовом увольнении сотрудников до шести или даже 12 среднемесячных доходов.

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин считает, что жадность западных брендов перевесит их русофобию, поэтому они вернутся в Россию. Однако, он предположил, что всем вернувшимся места уже не хватит.

Иностранные компании одна за другой стали заявлять о приостановке своей деятельности в России после того, как 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации.