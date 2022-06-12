Западных экономистов назвали виновными в провале санкций против России

Многие западные эксперты и политики сейчас констатируют, что санкционная политика в отношении РФ желаемых результатов не принесла. Причина этому заключается в недостаточном уровне компетентности экономистов Запада, считает экономист Василий Колташов.

Санкции против России сильно ударили по Европе, напомнил Колташов в беседе с агентством «Прайм». В частности, евро слабеет, а также в странах высокий уровень инфляции.

«Не нашлось людей, которые, будучи представлены нам как гиганты экономической мысли, способные укрепить западную стратегию в экономике на века, смогли бы донести до политиков мысль, что санкции не будут работать, поскольку мир находится в ситуации подъема товарных рынков и тотальной инфляции», — отметил экономист.

Отсутствие внятного плана действий в сложившейся ситуации, по мнению Колташова, стало еще одной неудачей главенствующих на Западе сторонников неолиберализма и «вашингтонского консенсуса».

Международные компании потеряли почти 60 миллиардов долларов из-за своего ухода из России. Газета The Wall Street Journal в своем материале на эту тему ссылается на публичные заявления и финансовые документы. Сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s стала одной из таких компаний. Она ожидает, что завершение дел в России принесет 1,2-1,4 миллиарда долларов убытка.