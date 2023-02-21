21 февраля 2023, 13:27
Западные страны привыкли плевать на весь мир — Путин
Путин: странам Запада чужды понятия порядочности, доверия и чести
Страны Запада привыкли плевать на весь мир, сообщил президент России Владимир Путин во время послания Федеральному посланию во вторник. По его словам, им чужды понятия чести, доверия и порядочности.
«Понятие чести, доверия и порядочности — не для них (западных стран — прим. ред.). За долгие века колониализма, диктата, гегемонии они привыкли, что им все позволено, привыкли плевать на весь мир», — заявил российский лидер.
Реклама
Путин сообщил, что Минские соглашения и нормандский формат для западных стран является «спектаклем и блефом».
Реклама
Во время выступления перед Федеральным собранием президент РФ заявил, что Запад наказал сам себя, пытаясь развернуть против России «экономический фронт». По его словам, они спровоцировали в своих странах инфляцию, рост цен, закрытие предприятий и кризис.
Запад
Владимир Путин
Послание Путина Федеральному собранию 2023
Реклама
Реклама