Западные санкции простимулировали развитие внутреннего туризма в России | 360°

Общество 12 сентября 2022, 09:27 Поделиться Telegram

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Viber Западные санкции простимулировали развитие внутреннего туризма в России CSM рассказало, почему санкции стали стимулятором развития внутреннего туризма в РФ РИА Новости

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В США выяснили, что жители России заменили отпуск за границей поездками по стране. Американское издание The Christian Science Monitor сообщило о развитии внутреннего туризма благодаря западным санкциям.

Отдыхающие выбирают маршруты в горном и прибрежном кластерах разных регионов России. Но пальму первенства по-прежнему держат традиционные направления. В их числе круизы по реке Волге на теплоходах, пляжный отдых на курортах Краснодарского края, туризм в горах Красной Поляны и Адыгеи.

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Кроме того, в приоритете у отпускников экскурсионные поездки в Москву, Санкт-Петербург и древние города Золотого кольца, на озеро Байкал.

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К числу модных направлений автор статьи отнес Дальний Восток, Сибирь, Северный Кавказ, Карелию, Калининград. Камчатку он сравнил с Калифорнией, отметив девственные леса, вулканы и «огромных медведей».

Кроме того, в статье выделен новый регион, ставший популярным у туристов: европейская часть Арктики, с северным сиянием и поездкой на атомном ледоколе.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что туризм должен быть вне политики.

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