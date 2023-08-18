18 августа 2023, 16:56
Западную демократию назвали неподходящей для России
Памфилова: России не нужна западная демократия, ставшая властью меньшинства
Западная демократия стала властью меньшинства, поэтому она не подходит для России. Такую точку зрения озвучила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова во время открытого диалога с участниками форума «Территория смыслов».
«В том западном понимании — вот нам такой демократии не нужно», — сказала глава ЦИК.
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Памфилова пояснила, что на Западе под этой политической системой стали подразумевать идеологию. Председатель Центризбиркома отметила, что она относится к демократии просто как к механизму и способу формирования власти путем выборов. На Западе же эта система превратилась из власти большинства во власть меньшинства, подытожила глава ЦИК.
Ранее Памфилова рассказала о подготовке к выборам в новых российских регионах. Председатель Центризбиркома сообщила, что пока все идет нормально, но голосование могут отложить, если возникнут угрозы безопасности.
Элла Памфилова
ЦИК РФ
Россия
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