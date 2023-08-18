Общество 18 августа 2023, 16:56 Западную демократию назвали неподходящей для России Памфилова: России не нужна западная демократия, ставшая властью меньшинства РИА «Новости»

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Западная демократия стала властью меньшинства, поэтому она не подходит для России. Такую точку зрения озвучила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова во время открытого диалога с участниками форума «Территория смыслов».

«В том западном понимании — вот нам такой демократии не нужно», — сказала глава ЦИК.

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Памфилова пояснила, что на Западе под этой политической системой стали подразумевать идеологию. Председатель Центризбиркома отметила, что она относится к демократии просто как к механизму и способу формирования власти путем выборов. На Западе же эта система превратилась из власти большинства во власть меньшинства, подытожила глава ЦИК.

Ранее Памфилова рассказала о подготовке к выборам в новых российских регионах. Председатель Центризбиркома сообщила, что пока все идет нормально, но голосование могут отложить, если возникнут угрозы безопасности.