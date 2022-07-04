Запад загнал себя в «Уловку-22»

Западные страны угодили в ловушку, известную в экономических кругах, как «Уловка-22». Об этом изданию Express заявил заместитель директора бизнес-школы Keele и профессор операционного менеджмента Самир Дани.

По его словам, Запад оказался в таком положении, когда энергетика может стать решением многих проблем.

«Сейчас явно необходимо добиваться снижения цен на энергоресурсы, однако это пойдет наперекор с задачами по борьбе с изменением климата. Это и есть «Уловка-22», Запад сам угодил в нее, — сказал Дани.

Профессор напомнил, что рост стоимости энергоносителей провоцирует большую инфляцию, что оказывает «эффект домино» на остальные отрасли, включая продовольственную.

Сделка Запада по увеличению добычи нефти и газа со странами ОПЕК позволит решить проблему на начальном этапе, однако в долгосрочной перспективе необходимо искать другие решения, считает Дани.

«Уловкой-22» называют случайную или целенаправленно созданную коллизию, при которой соблюдение некоторых правил означает их нарушение.

Ранее издание Bild сообщало, что около половины жителей Германии боятся замерзнуть ближайшей зимой из-за высоких цен на отопление.