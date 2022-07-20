Распространенное на Западе мнение о том, что экономика России является слабой, в корне неверное. Об этом написал итальянский журналист Энрико Граццини для издания Il Fatto Quotidiano. Автор указал на сильные стороны России — какие сферы составляют ВВП, какие товары страна экспортирует и так далее.

«Западный публичный дискурс рассматривает Россию в искаженном виде как слаборазвитую страну с ВВП, годовым производственным индексом страны, ниже, чем у Италии. Этот аргумент в корне ложен», — написал Граццини.

Журналист отметил, что значительную часть ВВП России составляют промышленность, сырьевой сектор и сельское хозяйство. А сфера услуг развивается внутри страны и играет меньшую роль по сравнению с другими государствами.

Кроме того, Россия контролирует около 19,5% мирового экспорта пшеницы и является ведущим экспортером никеля (20,4%), ведущим производителем удобрений, полуфабрикатов (18,8%), платины (16,6%) и замороженной рыбы (11,2%).

По словам Граццини, даже в условиях конфликта торговый баланс России остается активным. Попытка Евросоюза изолировать Россию обернется серьезными последствиями, уверен он.