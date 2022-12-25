Общество 25 декабря 2022, 12:53 Запад всегда стремился растащить историческую Россию — Путин Путин: основа политики оппонентов России — принцип «разделяй и властвуй» РИА «Новости»

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Попытки Запада растащить историческую Россию лежат в основе конфликта на Украине. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 1». Фрагмент передачи разместил в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

Глава государства обратил внимание, что Россия с 2014 года предпринимала попытки, чтобы разрешить ситуацию на Украине мирным путем. РФ всегда стремилась к тому, чтобы все споры можно было бы урегулировать переговорами, добавил он.

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«Но, к сожалению, обратная, другая сторона была настроена по-другому. Начали, как я много раз уже говорил, мы все это знаем, проводить там жесткие действия военного характера. Мы были вынуждены встать на защиту людей, проживающих на этих территориях. Мы должны были поддержать выбор крымчан. Все началось с этого», — подчеркнул Путин.

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Президент напомнил о госперевороте на Украине, за которыми стоят известные силы. По его словам, в основе политики геополитических оппонентов лежали попытки растаскивания исторической России.

«„Разделяй и властвуй“ — вот они всегда старались это сделать, пытаются сделать это и сейчас, а наша-то цель в другом — в объединении русского народа», — заключил Путин.