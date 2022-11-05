Запад упрекнули в разжигании ксенофобии, расизма и неонацизма | 360°

Общество 05 ноября 2022, 18:13 Запад упрекнули в разжигании ксенофобии, расизма и неонацизма Представитель МИД России Захарова: Запад официально отказался бороться с ксенофобией РИА "Новости"

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Евросоюз, да и весь западный мир, перестал искать оправдания, почему отказался поддержать резолюцию России по борьбе с героизацией нацизма. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, ее комментарий опубликовали на сайте ведомства.

Накануне в Нью-Йорке на заседании Третьего комитета Генассамблеи ООН по инициативе России приняли резолюцию «Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости». За проголосовали 105 государств, против — 52, 15 стран воздержались.

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Коллективный Запад, в частности страны Евросоюза <…> отбросил последние попытки прикрыть свой отказ от поддержки резолюции нелепыми оправданиями о свободе собраний и слова и выступил против международных усилий в борьбе с агрессивными проявлениями расизма и ксенофобии», — сказала Захарова.

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По ее словам, особую тревогу вызывают позиции Германии и Японии. Дипломат сказала, что «их потакание опасным тенденциям с учетом черных страниц в истории этих государств, имевших место в XX веке, заставляет задуматься о том, куда движется „коллективный демократический Запад“».

Днем ранее Владимир Путин сказал, что Россия не забывает про ужасы нацизма. Он отметил, что это «очень важная, поучительная история» и ее надо помнить.