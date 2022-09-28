Запад уличили в двойных стандартах по отношению к референдумам в Донбассе | 360°

Общество 28 сентября 2022, 00:18 Поделиться Telegram

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Viber Запад уличили в двойных стандартах по отношению к референдумам в Донбассе Постпред РФ в ООН Небензя заявил о двойных стандартах Запада из-за референдумов в Донбассе РИА «Новости»

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Главные западные критики прошедших в республиках Донбасса и на освобожденных территориях референдумов раньше громче всех кричали о праве на независимость Косова. Как сообщил ТАСС, такое заявление в ходе заседания Совета Безопасности ООН сделал постоянный представитель России Василий Небензя.

Он подчеркнул, что речь в данном случае идет о двойных стандартах со стороны стран Запада, которые сначала ратовали за независимость Косова и выход края из состава Сербии, но при этом не дали жителям Донбасса воспользоваться правом на самоопределение.

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«Отказывая жителям Донбасса и освобожденных территорий Украины в праве на самоопределение, западные делегации демонстрируют вопиющие двойные стандарты. Самые громкие критики референдумов в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях в свое время были в первых рядах сторонников независимости Косова», — заявил Небензя.

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Дипломат напомнил, что главным аргументом, который использовали страны Запада по ситуации с кризисом в Косово, была угроза нарушения прав албанцев: она давал краю право на выход из состава страны.

Референдумы с решением вопроса о вхождении в состав России прошли в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях с 23 по 27 сентября. Представители регионов объяснили решение о проведении голосования обеспечением безопасности территорий со стороны угрожающего киевского режима.

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