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    14 августа 2020, 15:05

    Запад раскритиковал вакцину из-за неосведомленности — глава Минздрава

    Алена Макаренко

    Западные специалисты сомневаются в качестве первой в мире вакцины от коронавируса, которую разработали в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Причину объяснил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, сообщил Life.
    Запад раскритиковал вакцину из-за неосведомленности — глава Минздрава

    Зарубежные профессионалы не обладают достаточной информацией, поэтому и считают новый медицинский препарат некачественным.

    «Поскольку коллеги [с Запада] не совсем владеют вопросом, что вакцина выпущена на платформе, на которой сделано уже шесть продуктов, поэтому и высказываются», — заявил Мурашко.

    Клинические исследования препарата продолжатся, в ближайшее время будет опубликована расширенная информация о нем.

    Первыми вакцину получат россияне, которые постоянно контактируют с людьми из группы риска по коронавирусу. По словам министра, первая партия препарата поступит в регионы уже в августе.

    Кроме того, Мурашко рассказал, что Россия получает поток предложений по поводу приобретения отечественной разработки. Однако несмотря на это, РФ пока «его не продает». В первую очередь лекарство будет направляться для обеспечения внутренних потребностей страны.

    Мурашко добавил, что сейчас нет каких-либо ограничений для применения препарата, за исключением беременности. В этом случае вакцинацию стоит перенести.

    Новости SMI.FM