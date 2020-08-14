Зарубежные профессионалы не обладают достаточной информацией, поэтому и считают новый медицинский препарат некачественным.

«Поскольку коллеги [с Запада] не совсем владеют вопросом, что вакцина выпущена на платформе, на которой сделано уже шесть продуктов, поэтому и высказываются», — заявил Мурашко.

Клинические исследования препарата продолжатся, в ближайшее время будет опубликована расширенная информация о нем.

Первыми вакцину получат россияне, которые постоянно контактируют с людьми из группы риска по коронавирусу. По словам министра, первая партия препарата поступит в регионы уже в августе.

Кроме того, Мурашко рассказал, что Россия получает поток предложений по поводу приобретения отечественной разработки. Однако несмотря на это, РФ пока «его не продает». В первую очередь лекарство будет направляться для обеспечения внутренних потребностей страны.

Мурашко добавил, что сейчас нет каких-либо ограничений для применения препарата, за исключением беременности. В этом случае вакцинацию стоит перенести.