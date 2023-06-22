Общество 22 июня 2023, 13:11 Запад продолжит давление на Киев ради боевых действий до последнего украинца Песков: Запад продолжил экстраординарное давление на Киев РИА «Новости»

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Власти западных стран продолжают давить на киевский режим ради того, чтобы он продолжал боевые действия до последнего украинца. Такое мнение в беседе с журналистами высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщил ТАСС.

Отвечая на вопрос, могут ли неудачи ВСУ в рамках контрнаступления приблизить начало переговоров, представитель Кремля обратил внимание, что коллективный Запад продолжает экстраординарное давление на Киев.

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Все это — ради того, чтобы украинские власти продолжали воевать до последнего солдата, пояснил он.

По данным Минобороны, всего с начала проведения специальной военной операции ВС России уничтожили уже 444 самолета ВСУ, 240 вертолетов, более 4700 беспилотных летательных аппаратов, 426 ЗРК, 10 256 танков и других боевых бронированных машин, а также сотни единиц другой техники.