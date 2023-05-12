Важное 12 мая 2023, 17:03 Запад превратил выбор Крыма и Донбасса в повод ввести санкции против России Медведев: Запад использует выбор Крыма и Донбасса как повод для санкций РИА «Новости»

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Для стран Запада свободный выбор жителей Крыма и Донбасса стал просто лишним поводом, чтобы ввести санкции против России, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он напомнил, что население этих регионов много лет подвергалось геноциду со стороны украинских властей, сообщил ТАСС.

Медведев подчеркнул, что Крым и другие новые субъекты России являются исконно русскими.

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Они вышли из состава Украины, желая отделиться от одиозного националистического государства, указал зампред Совбеза. Но на Западе это воспринимали как повод ввести новые санкции против России и дальше вооружать киевский режим.

По его мнению, Запад уже зашел в этом вопросе настолько далеко, что, по сути, устроил экономический коллапс по всей Европе и во всем мире, продолжая на всех углах кричать о «российской агрессии».

Ранее на неэффективность санкций указал и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, лидеры западных стран обрекли свое население расплачиваться за собственную ошибочную политику.